Incidente stradale nelle prime ore del pomeriggio tra i comuni di Isca sullo Ionio e Badolato lungo la statale 106 all'altezza del ponte Gallipari. Un camion che procedeva in direzione nord verso Soverato impattava con il suo carico voluminoso contro le travi di collegamento delle arcate del ponte. Divelta completamente una delle travi di giunzione che si abbatteva sulla sede stradale. Illeso il conducente. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato che hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. Disagi per la viabilità dovuti all'interruzione del traffico. L'automezzo, rimasto incastrato a seguito dell'impatto, è stato trasportato in un cantiere posto nelle vicinanze a disposizione delle autorità competenti. Richiesto l'intervento dei tecnici Anas per la verifica della stabilità del ponte. Attualmente si sta cercando un percorso alternativo per far defluire la lunga coda di automobili creatasi sull'arteria stradale. Sul posto Carabinieri per quanto di competenza.