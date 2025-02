L’uomo è finito in manette con l’accusa di tentato omicidio: avrebbe aggredito la vittima colpendola all’addome con una lama di 20 centimetri

Un 52enne di Potenza è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un autotrasportatore calabrese di 50 anni, a causa di una futile lite per il parcheggio dei mezzi pesanti.

L'uomo, camionista, è in carcere e la misura è stata confermata anche dal gip del tribunale di Potenza dopo la convalida dell'arresto. Stando alla ricostruzione, durante la lite avvenuta nella zona industriale di Potenza l'uomo ha estratto un coltello a serramanico, con lama di 20 cm, e ha colpito più volte l'altro autotrasportatore all'addome.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 e e hanno ricostruito la vicenda, che è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì anche se oggi è stata data notizia. La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza, non è in pericolo di vita.