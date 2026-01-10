Secondo i media turchi, l’attore è stato fermato nella notte insieme ad altre sei persone nell’ambito di un’indagine su traffico e consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge vip e giornalisti di Istanbul

L’attore turco Can Yaman sarebbe stato arrestato nella notte in Turchia nell’ambito di una vasta indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia sono diversi media turchi.

Secondo quanto riferito, Can Yaman è stato fermato insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Görgüzel, rientrata di recente dal reality Survivor. I sette arrestati sarebbero attualmente sottoposti a una serie di accertamenti presso l’Istituto di medicina forense, finalizzati a stabilire l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, la tipologia e la tempistica.

L’operazione rientra in un’indagine più ampia che nelle ultime settimane avrebbe già portato all’identificazione di oltre venti tra esponenti del mondo dello spettacolo, vip e giornalisti. Nell’ambito dell’inchiesta, la polizia ha effettuato raid in nove night club della città, arrestando alcuni presunti pusher e i gestori di locali nei quali, secondo gli inquirenti, venivano vendute sostanze stupefacenti.

Tra i luoghi oggetto delle perquisizioni figurano il Bebek Hotel di Istanbul e il locale Klein Phönix di Maslak. Il proprietario e il direttore della struttura risulterebbero già arrestati. Durante l’operazione sono state fermate complessivamente sette persone, tra cui Can Yaman e Selen Görgüzel.

Sull’operazione è intervenuta anche la Procura della Repubblica di Istanbul – Ufficio per le indagini su contrabbando e narcotici – che ha confermato il proseguimento dell’inchiesta per i reati di “detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale”, “agevolazione dell’uso di stupefacenti” e “induzione, facilitazione o intermediazione della prostituzione, nonché messa a disposizione di luoghi a tale scopo”.

Durante le perquisizioni, riferisce la Procura, sarebbero state sequestrate numerose sostanze ritenute stupefacenti, tra cui liquidi, cocaina, marijuana e pillole, oltre a bilance di precisione e munizioni. Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte dell’attore o dei suoi legali.