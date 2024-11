Con le zampe legate, chiuso in una busta di plastica. Così, nella giornata di ieri, alcuni cittadini e volontari della sezione Enpa di Pizzo hanno trovato un cane sul ciglio della strada a Vibo Marina. La bestiola, sofferente, giaceva sotto il sole cocente. La fine sarebbe stata scontata ma qualcuno si è accorto di lui. La vicenda è stata segnalata anche su un post su facebook dove i volontari intervenuti hanno raccontato l’ennesimo caso di crudeltà ai danni di animali. Si dicono amareggiati sia per il gesto quanto per le difficoltà riscontrate nel mettersi in contatto con le istituzioni. Alla fine, è stato autorizzato l’ingresso nel cucciolo in canile per le dovute cure. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ringraziati per la loro tempestività e fattiva collaborazione e ed il responsabile provinciale del Wwf Giuseppe Paolillo.

«Sicuramente non troveremo mai i colpevoli di questo gesto, ma mi auguro che il destino li ripaghi con la stessa moneta», concludono nel post social.