La sala operativa dei vigli del fuoco di Reggio Calabria ha richiesto, nella giornata di ieri, l’intervento di un elicottero in servizio presso il Reparto volo di Catania, per soccorrere un cane, da diversi giorni in fondo a un dirupo in località Placanica nel Reggino.

Gli Elisoccorritori giunti sul posto si sono calati con l’ausilio del verricello, raggiungendo l’animale, visibilmente impaurito e allo stremo delle forze. Vedendo nei soccorritori la salvezza, il cane si è fatto avvicinare e imbracare, venendo successivamente issato a bordo dell’aeromobile. Il cane ha potuto così riabbracciare dopo giorni il padrone, il quale - visibilmente emozionato - ha ringraziato i soccorritori per l'efficace intervento.