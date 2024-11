Sono ventisette le parti civili, tra cui numerose associazioni animaliste e anche il Comune di Sangineto. Davanti al tribunale si era radunata una folla, che si è poi snodata in un corteo che ha attraversato la città di Paola

E' iniziato ed è stato subito rinviato al 18 maggio, nel tribunale di Paola (Cs), il processo contro i 4 indagati per la morte del cane Angelo, ucciso a Sangineto, centro del Tirreno cosentino, nel giugno scorso. Il video della sua uccisione fu postato dai giovani indagati sui social network, causando l'indignazione della rete. Solo due dei ragazzi erano oggi presenti in aula, accolti da urla e da cori. Gli avvocati della difesa hanno fatto richiesta di rito abbreviato. Sono ventisette le parti civili, tra cui numerose associazioni animaliste e anche il Comune di Sangineto. Davanti al tribunale si era radunata una grande folla, che si è poi snodata in un corteo che ha attraversato la città di Paola. (Agi)