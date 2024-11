Lo ha dichiarato il presidente dell’autorità nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, intervenendo in videoconferenza durante un’ iniziativa Anci a Milano

"Le mafie hanno capito che la corruzione è fondamentale per penetrare nelle strutture pubbliche: se intimidiscono un pubblico funzionario creano un sistema di paura, invece la corruzione crea rapporti così stretti che sono difficili da sciogliere". Sono le parole del presidente dell'autorità nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, intervenendo in collegamento video durante l'iniziativa Anci "Cento comuni contro le mafie" a Milano. "La 'ndrangheta ha una capacità pervasiva nei confronti delle istituzioni – ha proseguito – e per questo la reazione dei comuni è fondamentale ed è importante che i comuni del nord alzino subito le barriere. Secondo Cantone "le mafie sono sempre di più organizzazioni di tipo economico" che tentano di infiltrarsi negli appalti pubblici. "l sistema degli appalti prevede che i comuni facciano meccanismi d'aggregazione - ha concluso - e la presenza di una stazione unica appaltante può essere utile per evitare infiltrazioni".