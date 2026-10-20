L’incidente sulla linea alta velocità Bologna-Milano ha avuto conseguenze su diversi collegamenti nazionali. Tra i treni più colpiti quello diretto a Reggio Calabria, con un ritardo di quattro ore

Ritardi fino a quattro ore per i treni a causa di un investimento avvenuto in mattinata sulla linea alta velocità Bologna-Milano, nei pressi di Campegine, in provincia di Reggio Emilia. L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario, con disagi anche per i collegamenti da e per la Calabria.

La circolazione sulla linea è tornata alla normalità intorno alle 15, ma le conseguenze sull'intera rete ferroviaria restano significative. Alla stazione di Roma Termini si registrano ritardi fino a 240 minuti sia per i treni in partenza sia per quelli in arrivo.

Tra i convogli maggiormente interessati dai disagi figura l'Italo diretto a Reggio Calabria, che registra quattro ore di ritardo. Ritardi consistenti anche per i collegamenti verso Napoli, con 200 minuti per un Frecciarossa e 110 minuti per un Italo. Pesanti ripercussioni anche sui treni in arrivo nella Capitale: l'Italo proveniente da Torino accumula 240 minuti di ritardo, mentre un Frecciarossa da Milano registra 200 minuti.