Una brutta avventura che poteva avere conseguenze drammatiche, se non fosse stato per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Due turisti di nazionalità straniera sono rimasti bloccati sulla scogliera di Capo Vaticano, nel tentativo di raggiungere il belvedere in risalita attraverso un sentiero impervio. Giunti a un certo punto sono rimasti bloccati non riuscendo più a salire e nemmeno a fare il percorso inverso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco con l’elicottero ha evitato il peggio: i turisti, rimasti intrappolati lungo un sentiero impervio, sono stati recuperati in sicurezza.

Alle ore 11.50 circa, hanno allertato il 112 il Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia che hanno inviato sul posto la squadra operativa del Distaccamento di Ricadi.

I Vigili del Fuoco, raggiunti e tranquillizzati i due turisti, hanno chiesto l'intervento dell'elicottero per il recupero. Da Lamezia, dunque, si è alzato in volo Drago VF 62 con un equipaggio composto da elisoccorritori che, una volta raggiunto il punto, si sono calati con un verricello per recuperare i due turisti.