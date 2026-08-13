Un selfie con alle spalle uno dei panorami più suggestivi della Costa degli Dei ha rischiato di trasformarsi in tragedia questa mattina a Capo Vaticano, nel territorio comunale di Ricadi. Un 42enne è precipitato dal promontorio roccioso del Parco Belvedere dei Cannoni, riportando diverse ferite e rendendo necessario un complesso intervento di recupero da parte dei vigili del fuoco.

Secondo quanto appreso, l’uomo si sarebbe spinto in una zona particolarmente esposta nel tentativo di scattarsi un selfie, perdendo quindi l’equilibrio e cadendo dal promontorio. Una circostanza che riporta ancora una volta l’attenzione sui pericoli legati alla ricerca di fotografie spettacolari in luoghi caratterizzati da dirupi e pareti rocciose.

Il teatro dell’incidente è del resto uno dei punti panoramici più conosciuti e suggestivi dell’intera Costa degli Dei, meta quotidiana, soprattutto nel periodo estivo, di numerosi turisti e visitatori.

I vigili del fuoco si calano dal promontorio

Ricevuta la richiesta di intervento, la Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Vibo Valentia ha disposto l’immediato invio della squadra del Distaccamento di Ricadi. Vista la difficoltà dell’area è stato successivamente attivato anche il Nucleo Saf, Speleo Alpino Fluviale, specializzato negli interventi in ambienti impervi.

Raggiunto il Parco Belvedere dei Cannoni, i vigili del fuoco si sono calati dal promontorio fino a raggiungere il 42enne. Dopo le prime operazioni di soccorso, l’uomo è stato stabilizzato e assicurato su una barella toboga.

Le caratteristiche del luogo hanno però reso impossibile il recupero attraverso le normali vie di accesso. È stato quindi deciso di ricorrere a un mezzo aereo.

Il recupero con il Drago VF165

Attraverso la Sala operativa è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Salerno. Una volta arrivato a Capo Vaticano, il personale aerosoccorritore ha raggiunto il ferito e ne ha effettuato il recupero mediante verricello, trasferendolo in una zona sicura.

Il 42enne, rimasto cosciente nonostante le diverse ferite riportate, è stato quindi affidato al personale sanitario. Per lui è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, dove è stato condotto per gli accertamenti e le cure del caso.

L’operazione ha visto impegnati gli uomini del Distaccamento di Ricadi, gli specialisti del Nucleo Saf e il personale aerosoccorritore, con un intervento reso particolarmente complesso dalla conformazione impervia dell’area.

Terminate le operazioni a Capo Vaticano, l’elicottero dei vigili del fuoco è rientrato a Lamezia Terme per il rifornimento, per essere successivamente impiegato nelle ricerche di una persona dispersa nel territorio di Montepaone, in provincia di Catanzaro.

L’incidente al Belvedere dei Cannoni lascia anche un richiamo alla prudenza: un luogo capace di offrire scorci spettacolari sul mare e sulla costa, ma nel quale sporgersi o avvicinarsi eccessivamente ai punti più esposti per ottenere un selfie può avere conseguenze gravissime.