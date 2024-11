Un bambino è rimasto ferito questa notte durante i festeggiamenti per il Capodanno a causa dello scoppio di un petardo. Il piccolo che ha riportato una grave ferita all'occhio è stato trasportato questa notte al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro e ricoverato nel reparto di Oculistica. Nel pomeriggio di ieri è arrivato all'ospedale di Catania dalla Calabria un ragazzino di dieci anni cui lo scoppio di un petardo ha provocato il distacco di un dito: è stato operato e ricoverato in Chirurgia plastica.

Numerosi poi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Calabria per incendi causati dallo scoppio di petardi, complessivamente si sono registrate nove operazioni di intervento. Due incendi sterpaglie nei centri limitrofi a Catanzaro e Soverato, 4 nella provincia di Cosenza, 2 a Reggio Calabria e uno a Vibo Valentia, tutti fortunatamente senza feriti. Si tratta per lo più di incendi di sterpaglie, di cartoni o di materassi innescati dalle fiamme di petardi.

In tutta Italia sono stati 703 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 46, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 47, Friuli Venezia Giulia 21, Liguria 42, Toscana 49, Marche 25, Umbria 22, Lazio 74, Abruzzo 16, Molise 1, Campania 38, Basilicata 6, Calabria 9, Puglia 60, Sicilia 52, Sardegna 25.