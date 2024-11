La famiglia di Davide Ferrerio, il 21enne bolognese in coma irreversibile dall'11 agosto 2022 quando subì una brutale aggressione a Crotone, torna sull’opportunità di ospitare nella città pitagorica il capodanno di Rai Uno. Decisione stigmatizzata dalla madre di Davide, perché definita «irrispettosa». Alle sue parole aveva risposto direttamente il presidente della Regione, Roberto Occhiuto: «Da padre immagino il suo dolore e il suo stato d’animo – aveva affermato occhiuto nella sua replica -. Servono pene esemplari per gli assassini, ma questa provincia ha bisogno di una ribalta nazionale per tirare fuori il meglio di sé».

Ora interviene il legale della famiglia, Fabrizio Gallo, con l’intento di smorzare i toni e ribadire che nella lettera «non vi erano in alcun modo offese o critiche alla città di Crotone né ai suoi cittadini e né alle istituzioni e né alla Rai, che sono stati sempre vicino alla famiglia soprattutto nella persona del Sindaco e di tutta l’amministrazione Comunale che ha inteso unitamente alla Provincia ed al Comune di Bologna, costituirsi parte civile nel processo penale, atto di estrema vicinanza e solidarietà da parte del Sindaco Voce che ha sempre e personalmente partecipato alle udienze».

L’avvocato, dunque, spiega le motivazioni della lettera aperta inviata alla stampa dalla mamma del giovane in coma, che «altro non era che uno sfogo dettato dalla disperazione cui sta vivendo tutta la famiglia non solo per le drammatiche condizioni di Davide ma anche e soprattutto, per le ultime vicende processuali che hanno fatto slittare la conclusione del processo contro i mandanti del brutale pestaggio già fissato per il 14 novembre». Lettera alla quale, rimarca l’avvocato, «ha risposto il Governatore della Calabria Occhiuto con parole che hanno profondamente colpito la famiglia per la sensibilità avuta nei loro riguardi».

La drammatica vicenda di Davide Ferrerio sarà al centro della nuova puntata di Primi piani, la trasmissione di Francesco Tricoli in onda su LaC Tv domenica 12 novembre, alle 21. Ecco il promo di Angeli e Demoni: