L’avvocato Santo Mario Servidio: «Ai miei clienti non è stato notificato alcun atto giudiziario, massimo rispetto per magistratura e organi inquirenti»

Riceviamo e pubblichiamo dall’avvocato Santo Mario Servidio.

In relazione ai recenti articoli pubblica sul presunto fenomeno del caporalato in Calabria, si rende necessaria e urgente una netta smentita a tutela dell'onore e della reputazione dei signori Luigi Antonio Grillo e Umberto Grillo.

I Signori Grillo dichiarano la propria totale ed assoluta estraneità ai fatti riportati dalla cronaca. A tal fine, si precisa che ad oggi non è stato notificato loro alcun atto giudiziario — né informazione di garanzia né avviso di conclusione delle indagini preliminari — riferibile alle vicende in questione.

Nel ribadire il massimo rispetto per il lavoro della Magistratura e degli organi inquirente, e confidando che venga fatta immediata e piena luce sui fatti, si diffida chiunque dal proseguire nella diffusione di notizie non verificate, incomplete o lesive della dignità personale e professionale dei

signori Grillo.

Gentile avvocato, la redazione ha pubblicato notizie basate su documenti acquisiti e verificati. (aletru)