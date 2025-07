Un motociclista ha perso la vita ieri sera a Reggio Calabria nello scontro con un'auto il cui conducente, secondo i primi accertamenti della Polizia locale, aveva la patente scaduta da un anno. Il sinistro si è verificato a Bocale, nella periferia sud della città, sulla via Nazionale, all'altezza di un impianto sportivo. A perdere la vita è stato Davide Squillace, un carabiniere di 47 anni.

Quest'ultimo era alla guida della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Toyota Yaris condotta da un uomo di 35 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. Dell'incidente è stato informato il magistrato di turno. Il conducente dell'auto è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici.