Il militare, 32 anni, era in vacanza nel Cilento con la fidanzata e alcuni amici. Inutili i soccorsi del 118

Una serata di vacanza si è trasformata in tragedia a Marina di Camerota, dove un carabiniere di 32 anni, originario del Napoletano e in servizio a Castrovillari, è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso sul lungomare.

Il militare, indicato con le iniziali A.S., si trovava nel Cilento insieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Nella serata di sabato, mentre era sul lungomare, si è improvvisamente accasciato a terra.

Inutili i tentativi di rianimazione

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a lungo a rianimarlo. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile. Per il giovane carabiniere non c’è stato nulla da fare.