Indossare la divisa dell’Arma oggi? Ne vale ancora la pena. Anzi, può e deve diventare un obiettivo di chi viva un forte senso di appartenenza alla comunità e avverta la necessità di prodigarsi per gli altri. A Dentro la Notizia, il format condotto da Pier Paolo Cambareri, è stato il giorno delle celebrazioni per i 210 anni di Fondazione dell’Arma dei carabinieri. Un traguardo importante, soprattutto in una Calabria piagata da mille problemi e che vede proprio nei carabinieri un baluardo e punto di riferimento per la collettività.

Le telecamere di LaC, per l’occasione, sono state ospitate con l’inviato Nico de Luca nella sede del Gruppo carabinieri di Lamezia Terme. A fare gli onori di casa il tenente colonnello Gianluca Zara: suo l’excursus sull’evoluzione del Corpo in questi anni e suoi gli spunti indirizzati ai giovani: arruolarsi oggi è un passo nel futuro, all’interno di una famiglia che si spende per il bene comune.

La festa di oggi, in Calabria, ha visto due momenti di celebrazioni in esterna: nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria e a Limbadi, dove verrà realizzata una caserma dell’Arma in un immobile confiscato alla ’ndrangheta. Ecco, la lotta alla criminalità organizzata nel territorio vibonese che ha consentito di liberare spazi vitali per la gente onesta. Un tema sul quale si è soffermato il maggiore Stefano Scollato, comandante della Compagnia carabinieri di Vibo Valentia.

Nel corso della puntata anche il prezioso contributo del generale di Divisione Pietro Salsano, comandante della Legione carabinieri Calabria: nel giorno di festa, l’apertura dell’istituzione al territorio nel solco della tradizione, con i tratti distintivi legati alla territorialità, al senso di appartenenza, allo spirito di Corpo. Ecco, i segreti per i quali l’Arma dei carabinieri resta punto di riferimento per tutti.

