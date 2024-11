Le fiamme si sarebbero originate dalla cucina. I due proprietari sono riusciti a mettersi in salvo

Questa notte alle ore 3.35 circa, squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Don Ernesto Barraco nel comune di Caraffa di Catanzaro per un incendio scoppiato in un'abitazione. Le fiamme hanno interessato un appartamento di due piani fuori terra. Il rogo originatosi in cucina, a seguito di un probabile corto circuito al frigorifero, si sono propagate all'interno degli altri locali del piano terra distruggendo arredi e suppellettili. Ingenti i danni strutturali al solaio tali da rendere inagibile l'appartamento.





L'intervento

Il pronto intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme, ha evitato il propagarsi dell'incendio all'intero edificio ed alle abitazioni attigue. All'interno del locale cucina erano presenti due bombole di gpl prontamente allontanate dalle fiamme e poste in sicurezza. Al momento dell'incendio al primo piano dell'abitazione, adibita a zona notte, si trovavano i proprietari, due coniugi anziani, che accortisi di quanto accadeva, si apprestavano a dare l'allarme.



In salvo

Tempestivo l'aiuto di un vicino che, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, accostava una scala all'esterno dello stabile permettendo ai due coniugi di mettersi in salvo. Non risultano persone ferite o intossicate. Sul posto i carabinieri del Comando compagnia di Girifalco e personale Suem 118.

l.c.