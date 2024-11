Ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro la barriera spartitraffico della carreggiata, retta da alcuni birilli in metallo. Protagonista del singolare incidente una giovane, alla guida di una Fiat Multipla. L’episodio si è verificato in Piazza Bilotti, nel cuore di Cosenza.

Nessuna conseguenza per le persone

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza transitava lungo Via Rodotà. Nell’imboccare Piazza Bilotti, probabilmente ha urtato con la ruota sullo spigolo del marciapiede. A quel punto il veicolo è rimbalzato sullo spartitraffico, infrangendo alcune pareti divisorie in plexiglas, finendo poi la propria corsa sul marciapiede opposta, dove in quel frangente fortunatamente, non transitava nessuno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e gli uomini del soccorso stradale. In breve tempo la strada è stata ripulita e la circolazione è ripresa. Nessuno è rimasto ferito.