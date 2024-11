Carambola tra auto sulla statale 106 all'altezza di località Caminia nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d'accertamento una Wolkswagen Golf e una Mercedes si sono scontrate. Sul posto è intervenuta l'autoambulanza del 118 sebbene gli automobilisti non risultino essere in gravi condizioni. Disagi alla circolazione.

Luana Costa