Solo per la prontezza dei riflessi della donna e per un caso, denuncia il segretario Uilpa Urso, è stata evitata la tragedia

L'anta metallica di una grande e pesante finestra blindata ha ceduto investendo una donna della Polizia penitenziaria, in servizio nella casa circondariale di Vibo Valentia, che è rimasta ferita in modo non grave.

!banner!

E' quanto rende noto Angelo Urso, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria. «L'agente, prontamente soccorsa - prosegue Urso - è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Solo per un caso fortuito e per la sua prontezza di riflessi si è evitata la tragedia. La situazione di degrado e di pericolo per l'incolumità degli operatori che si registra negli istituti penitenziari del Paese - sostiene il sindacalista - è davvero inaccettabile e giunta a un punto di non ritorno se non si avvia immediatamente un piano di manutenzione straordinaria delle strutture. Allo stato, varcare la soglia delle carceri è quasi come attraversare un campo minato, e non solo per le continue e crescenti aggressioni subite dal personale a opera dei detenuti» (Ansa)