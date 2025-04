Gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali e perfino presenza di blatte e infestanti nei luoghi adibiti alla preparazione di alimenti. È quanto hanno riscontrato i carabinieri del Nas a seguito di ispezioni in una pasticceria e in una pizzeria, entrambe ubicate del centro di Reggio Calabria, per le quali è stata disposta l'immediata chiusura. Sequestrati oltre 300 chilogrammi di alimenti per un valore di 6 mila euro.

I militari, nell'ambito di servizi finalizzati ad accertare la regolarità delle condizioni e degli ambienti adibiti alla preparazione degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti da forno ed al settore dolciario a tutela della sicurezza degli alimenti e della salute dei consumatori in prossimità delle prossime festività pasquali, hanno intensificato i controlli e le verifiche nel settore alimentare in città e provincia.

Gli accertamenti, estesi a livello locale a tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, sia a livello artigianale che industriale, hanno consentito di sottoporre a chiusura immediata le due attività all'interno delle quali sono state rilevate delle pesanti irregolarità. I titolari dei due esercizi sono stati segnalati alle competenti autorità sanitarie e amministrative e nei loro confronti sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 3 mila euro.