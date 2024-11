Un bimbo di 5 anni è rimasto gravemente ferito a causa di una caduta dal balcone di casa posto al terzo piano dell’edificio. L’episodio si è verificato a Cariati, località del basso Jonio cosentino, poco dopo le 12,30 in Via Quasimodo, una strada centrale della zona marina. Il bimbo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l'elisoccorso (dove è stato già intubato) all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Sono in corso i controlli per accertare la presenza di eventuali danni agli organi interni. La prognosi è al momento riservata.