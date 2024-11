Massima allerta per il fine settimana in arrivo. Ecco come cambieranno temperature e rischio roghi da oggi a domenica: la mappa del Centro studi per il monitoraggio e la modellazione ambientale dell'Unical

Massima allerta anche in Calabria per il fine settimana in arrivo. A preoccupare non solo le alte temperature in arrivo ma anche il rischio incendi che in alcune zone della regione è particolarmente alto. A dare l'allarme e a fornire la mappa completa dei rischi e delle temperature in attesa il Centro studi per il monitoraggio e la modellazione ambientale dell'Unical che prevede tempo sereno e soleggiato, con possibili cieli velati, soprattutto nel nord della regione, in particolare nella giornata di sabato e fino al mattino di domenica.

Rischio incendi: la mappa

Il pericolo di propagazione degli incendi sarà molto alto e a tratti estremo soprattutto nella giornata di domenica in particolare su tutto il Crotonese, in alcune aree della provincia di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Già nella giornata di ieri tantissimi sono stati gli incendi che hanno colpito diverse zone del Reggino.

Caldo record: come cambiano le temperature

Domenica inoltre bollino rosso anche a Reggio Calabria oltre che Ancona, Catania, Palermo, Perugia.

Ma l'ondata di caldo africano di Caronte dopo il fine settimana tornerà prepotente anche a inizio settimana prossima: 40°C all’ombra ovunque, dal Sud al Centro e anche sulla Pianura Padana, con alti livelli di afa.

Nel dettaglio

Venerdì 24.

Al nord: soleggiato e molto afoso, temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, molto forti in Lombardia.

Al centro: caldo, ma cielo a tratti nuvoloso.

Al sud: caldo insopportabile, primi picchi oltre i 42°C.

Sabato 25.

Al nord: soleggiato e afoso.

Al centro: bel tempo e caldo.

Al sud: soleggiato e caldo.

Tendenza. Caronte infiamma il centro-sud con picchi fino a 43-44°C, afa al nord; il super caldo potrebbe durare fino all’inizio di luglio.