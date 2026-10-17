Una ragazza disabile e il padre malato rischiano di perdere la casa dopo i debiti contratti per curare la madre, morta dopo una malattia oncologica. La deputata calabrese si offre di contribuire personalmente e promuove una raccolta fondi per aiutare la famiglia a saldare i debiti e ritrovare serenità
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Una famiglia calabrese si trova in una situazione drammatica a causa dei debiti contratti nel tentativo di curare la madre di una ragazza, malata di tumore e scomparsa da qualche tempo. Debiti che hanno portato alla vendita all'asta dell'abitazione. Da qui l’appello della deputata calabrese Simona Loizzo.
«Lancio un appello per restituire la casa e la tranquillità familiare a una ragazza disabile, assistita da un padre malato e che si trova in una drammatica situazione per i debiti contratti per tentare di curare la mamma, malata di tumore e scomparsa da qualche tempo», scrive Loizzo.
La parlamentare si dice pronta a impegnarsi in prima persona: «Sono pronta a ristorare personalmente dell'acconto chi si è legittimamente aggiudicato all'asta l'immobile e a farmi promotrice di una raccolta fondi per saldare i debiti di questa famiglia».
Chi desidera contribuire può mettersi in contatto direttamente con la parlamentare scrivendo all'indirizzo loizzo_s@camera.it.