In salvo le persone presenti in quel momento nell’abitazione. Danni ingenti al fabbricato. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

I Vigili del fuoco e i Carabinieri sono intervenuti, nelle prime ore del mattino di oggi, a Corigliano Calabro, dove un'abitazione è andata in fiamme. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le scintille propagatesi da un caminetto avrebbero fatto incendiare una coperta. Per fortuna le persone che occupavano l'abitazione sono riuscite ad uscire in tempo. Tra loro anche un anziano. I danni al fabbricato sarebbero rilevanti.