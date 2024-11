Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza per la scuola paritaria micronido e spazio gioco "Girotondo", sita in Via Caprera nel quartiere Lido, dall'11 al 20 gennaio, raccomandando, laddove possibile, l'attivazione della didattica digitale integrata. Ne dà notizia, con un comunicato l'ufficio stampa del Comune.

«Il provvedimento - si aggiunge nella nota - arriva a seguito della comunicazione di alcuni casi di positività al covid, accertati a mezzo di tampone molecolare dell'Asp all'interno dell'istituto. La stessa Azienda sanitaria ha suggerito l'opportunità di procedere alla chiusura della scuola, in attesa che vengano completate le operazioni di tracciamento, anche al fine di consentire all'istituto di attivare le attività di sanificazione del plesso».