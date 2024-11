La sentenza, per i due camici bianchi giudicati con rito abbreviato e accusati di omicidio colposo è prevista il 28 aprile

Per la morte di Antonio Folino, 26enne di Catanzaro, deceduto nell' aprile 2011 dopo un intervento chirurgico eseguito al Pugliese Ciaccio, il pm Vincenzo Russo oggi ha chiesto un anno e quattro mesi per l'anestesista Maria Concetta Zinzi e dieci mesi , venti giorni di reclusione per il medico Dario Bava, giudicati con rito abbreviato con l'accusa di omicidio colposo. Il gup del Tribunale di Catanzaro Domenico Commodaro ha poi rinviato l'udienza al 28 aprile, giorno in cui prenderanno la parola i difensori delle parti civili Anselmo Mancuso e Domenico Chianese e ci sarà la sentenza. Sotto accusa finirono anche due infermieri Anna Bisogni ed Emanuele Musolino il cui processo inizierà il 18 aprile prossimo. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe recato in ospedale col padre Rosario, dopo essere stato visitato dal medico di famiglia che aveva diagnosticato delle aderenze all'addome. E nel nosocomio cittadino il 26enne ci sarebbe arrivato con le sue gambe. In ospedale, i sanitari avrebbero poi confermato i sospetti del medico curante e il giovane fu operato, ma dall'anestesia non si sarebbe più risvegliato. Avrebbe incominciato ad espellere una sostanza mista di schiuma e sangue e nonostante le continue richieste di soccorso rivolte ai sanitari dai coniugi Folino, gli infermieri e il medico presente in reparto sarebbero intervenuti quando ormai non ci sarebbe stato nulla da fare. I quattro camici bianchi, finiti sotto inchiesta con l'accusa di omicidio colposo provocato da presunte omissioni, imperizia e imprudenza, avevano parlato di un normale decorso post operatorio, nonostante le condizioni di Antonio Folino stavano peggiorando fino a quando il suo cuore smise di battere soffocato dai liquidi, per un edema polmonare, come successivamente confermato dall'esame autoptico. Le indagini della Procura scattarono in seguito ad un esposto dei genitori del 26enne, da cui emergeva come i camici bianchi anziché curare il figlio l'avessero abbandonato.



Gabriella Passariello