Si saprà oggi se il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano sarà o meno rinviato a giudizio. Si è svolta al tribunale di Locri l’udienza preliminare davanti al gup Amelia Monteleone. In aula, la discussione dell’avvocato Andrea D’Aqua, legale di Lucano, il quale ha richiesto per il suo assistito il non luogo a procedere. Quindi la camera di Consiglio all’esito della quale si conoscerà il verdetto atteso per le 15.

A Lucano e agli altri imputati sulla base delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza sono contestati, in base alle diverse posizioni, i reati di associazione per delinquere, truffa con corrispondente danno patrimoniale per lo Stato, abuso d'ufficio, peculato, concussione, frode in pubbliche forniture, falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lucano è attualmente sottoposto al provvedimento di divieto di dimora nel comune della Locride, in attesa del pronunciamento del Riesame dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione.

