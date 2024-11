Torna completamente libera la moglie dell'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, tuttora latitante

Il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la richiesta del legale della Rizzo, secondo cui erano cessati gli effetti della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Messina. Da oggi quindi la Rizzo è completamente libera, nell'attesa che si celebri il processo che la vede indagata per intestazione fittizia di beni e procurata inosservanza della pena a favore del marito. Quell'Amedeo Matacena, che ancora si trova a Dubai, latitante per via della condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa (Agi).