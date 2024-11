Era stata condannata in primo grado a un anno di reclusione per abuso d’ufficio, in quanto firmataria della delibera di giunta che assegnava l’immobile all’imprenditore Zagarella

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha assolto Angela Marcianò, assessore comunale ai tempi dei fatti della giunta di Giuseppe Falcomatà per il caso Miramare. L’ex componente della giunta, adesso consigliera comunale e candidato a sindaco, aveva scelto in primo grado il rito abbreviato ed era stata condannata ad un anno di reclusione con pena sospesa per il reato di abuso d’ufficio, in quanto firmataria della delibera di giunta che assegnava il Miramare.

Il “caso Miramare” era partito proprio da una denuncia della Marcianò sulle modalità con cui fu affidato l’immobile all’imprenditore Zagarella, vicino al sindaco Falcomatà.