Sulla presidente dell'associazione pende un'inchiesta della Procura di Reggio Calabria. La costituzione di parte civile consentirà all'ente vibonese, in caso di condanna, di chiedere i danni all’immagine

La Provincia di Vibo Valentia si è costituita parte civile, attraverso il patrocinio dell’ Ufficio legale, nell’ambito del procedimento penale a carico di Mariarosaria Russo e Adriana Musella, Presidente dell’Associazione “Riferimenti Coordinamento nazionale antimafia”.

Alla titolare dell’associazione vengono contestati i reati di malversazione e danno allo Stato compiuti tra il 2010 e il 2016. In particolare, l’associazione gestita da Adriana Musella, avrebbe ricevuto contributi, sovvenzioni e finanziamenti - nello specifico della Provincia di Vibo Valentia ed altri enti - destinati a coprire le spese per manifestazioni, premi, spettacoli, iniziative e progetti miranti a promuovere la cultura della legalità ed in particolare della lotta alle mafie, che sarebbero stati in parte destinati a scopi personali. La costituzione di parte civile consentirà, nel caso di condanna a chiedere i danni all’immagine dell’Ente.