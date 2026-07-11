Durante il blitz, però, uno dei rapinatori avrebbe esploso un colpo di pistola. Fortunatamente il proiettile non ha colpito nessuno e non si registrano feriti

Un colpo di pistola ha spezzato la tranquillità della serata nel centro di Cassano Jonio, dove un tentativo di rapina al supermercato Carrefour ha provocato momenti di forte tensione tra clienti e dipendenti. L'assalto, messo a segno da un commando armato, si è concluso senza bottino ma ha lasciato grande preoccupazione nel centro jonico.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno fatto irruzione nel punto vendita con l'obiettivo di compiere un'azione rapida. Durante il blitz, però, uno dei rapinatori avrebbe esploso un colpo di pistola. Fortunatamente il proiettile non ha colpito nessuno e non si registrano feriti.

Per motivi ancora al vaglio degli investigatori, il piano è fallito e i banditi sono stati costretti a fuggire a mani vuote. L'episodio ha suscitato paura tra le persone presenti e ha riacceso l'attenzione sul tema della sicurezza in città.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio, coordinati dal capitano Chiara Baione. I militari hanno delimitato l'area e avviato i rilievi per raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla scena. L'obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica della tentata rapina, individuare i responsabili e ricostruirne il percorso di fuga.

Le indagini proseguono senza sosta e non si esclude che nelle prossime ore possano emergere elementi utili per identificare gli autori del fallito assalto e portarli davanti alla giustizia.