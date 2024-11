L’azienda Agricola Doria di Cassano all’Ionio è stata messa in ginocchio da un furto di notevoli proporzioni avvenuto nella notte tra il 24 e 25 febbraio. A denunciare l’accaduto sui social di riferimento è stata la proprietaria Alessandra Paolini che ha fatto presente come sia stato perpetrato ai loro danni «un vero e proprio squarcio che ha colpito al cuore la produzione».

Sfruttando l’oscurità delle ore piccole, ignoti hanno portato a segno un colpo su cui adesso indagano i Carabinieri appartenenti alla locale Tenenza. Sono stati sottratti trattori, attrezzatura di vario genere, abbacchiatori, dei tagliaerba, motoseghe e tantissimo altro. Insomma, tutto ciò che quotidianamente permetteva il normale svolgimento del lavoro che caratterizza l’azienda da più di cento anni. Da quanto trapela, sembra che non sia l’unica azione portata a compimento di recente sul territorio. Inoltre non c’erano state avvisaglie a riguardo, né richieste estorsive. Le indagini si muovono in ogni direzione e non escludono la presenza di una banda dedita a simili razzie di mezzi agricoli.

