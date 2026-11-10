Il Tavolo permanente sulla sicurezza, l’ordine pubblico e il contrasto alla violenza di genere torna a riunirsi oggi, martedì 10 novembre, a Cassano all’Ionio. L’appuntamento è fissato alle 17:30 nella Sala Convegni del Polifunzionale delle Grotte di Sant’Angelo, dove l’Amministrazione comunale ha convocato istituzioni, Forze dell’Ordine e realtà del territorio per fare il punto sugli ultimi aggiornamenti e andare avanti con il lavoro iniziato nei mesi scorsi.

Quel lavoro è partito a settembre, quando l’Amministrazione guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini ha avviato un percorso stabile di confronto e collaborazione tra enti, forze di polizia, associazioni e mondo sociale. La decisione è arrivata dopo una serie di episodi che negli ultimi mesi hanno creato preoccupazione in città e riportato l’attenzione sui temi della sicurezza e dell’ordine pubblico. Da quel percorso è nato il Tavolo permanente, con il compito di affrontare le criticità emerse e individuare strategie comuni di prevenzione, tutela e intervento.

Alla riunione di oggi parteciperanno il sindaco, il presidente del Consiglio comunale, gli assessori competenti e una rappresentanza dei consiglieri di maggioranza e minoranza. Con loro ci saranno le Forze dell’Ordine, le organizzazioni sindacali, i dirigenti scolastici, le associazioni socioculturali e gli altri soggetti coinvolti. Il confronto servirà a condividere gli aggiornamenti sul lavoro svolto finora, a valutare le criticità ancora aperte e a definire le prossime iniziative per la sicurezza della comunità. Il Comune ha scelto di aprire i lavori anche alla stampa, così giornalisti e operatori della comunicazione potranno seguire l’incontro, realizzare servizi e raccogliere interviste. La loro presenza, fa sapere l’Amministrazione, sarà particolarmente gradita.