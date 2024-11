Le fiamme sono divampate all'interno del locale causando danni significativi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e i carabinieri per raccogliere i primi indizi: si sospetta la matrice dolosa. Duro il sindaco: «Non si è dato nemmeno il tempo di celebrare degnamente le esequie»

Nella serata di ieri, un devastante incendio ha colpito un bar storico situato nel centro commerciale di Marina di Sibari, quartiere turistico di Cassano. Le fiamme sono divampate nel locale, causando danni significativi.

I vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano sono stati rapidamente allertati e sono intervenuti per domare le fiamme, probabilmente evitando danni ancora più gravi. Contestualmente, i carabinieri della Compagnia di Cassano sono giunti sul posto per condurre le indagini preliminari e raccogliere i primi indizi. Al momento, le cause dell'incendio sono ancora sconosciute. Si batte la pista della matrice dolosa.

«Pare chiaro che Marina di Sibari sia finita sotto attacco e sia presa d'assalto dal malaffare. Censuro con forza anche questo ennesimo atto gravissimo e aggiungo che quello che è accaduto ieri è una vera e propria barbarie perché il titolare del locale era deceduto soltanto da poche ore». È quanto afferma, in una nota, Giovanni Papasso, sindaco di Cassano all'Ionio in relazione all'incendio doloso che ha seriamente danneggiato il bar pasticceria Martucci di Marina di Sibari.

«Non si è dato nemmeno il tempo di celebrare degnamente le esequie - aggiunge Papasso - che già qualcuno ha pensato bene di andare a mettere fuoco ad una attività di famiglia. Tutto questo è vergognoso. Esprimo alla famiglia Martucci sentimenti di vicinanza e solidarietà incondizionata. L'amministrazione comunale e la città tutta condannano con forza e determinazione questo ennesimo episodio criminale. Abbiamo fiducia nelle forze dell'ordine e la magistratura e siamo certi che si farà piena luce su quanto accaduto anche per garantire tranquillità e sicurezza a tutti coloro i quali hanno scelto e sceglieranno il nostro bellissimo villaggio di Marina di Sibari come meta delle loro vacanze».

«Non ci deve essere reticenza - sostiene ancora Papasso che lancia un appello ai suoi concittadini - altrimenti il fenomeno malavitoso non sarà mai debellato».