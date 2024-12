A poche settimane di distanza dal furto ai danni di una rivendita di tabacchi posto nel centro storico di Cassano, un’altra attività cittadina, su corso Vittorio Emanuele, subisce l’azione violenta di un rapinatore.

Tutto accade intorno alle 4:15 quando il dipendente, R.D., si accingeva ad iniziare il proprio turno di lavoro. Al rumore della saracinesca che veniva sollevata, il malvivente è saltato fuori dal nascondiglio offerto dai bidoni di spazzatura posti sul ballatoio e, brandendo un coltello, ha costretto il malcapitato dipendente a consegnare i pacchetti di sigarette con il poco contante, data l’ora, che era nelle casse.

Al momento non è dato sapere se il malvivente abbia agito da solo, tuttora è al vaglio degli inquirenti che potranno avvalersi delle immagini registrate dalle telecamere dell’attività.

Sul posto si è recato, per solidarietà, anche il sindaco Giovanni Papasso: «Questi atti dei singoli non possono e non devono macchiare l’immagine della nostra meravigliosa cittadina. Sono certo che le forze dell’ordine assicureranno, come avvenuto in altri casi, questo soggetto alla giustizia.»