Un 33enne di Castrolibero, M.G., è stato arrestato e posto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato nella serata di mercoledì 10 ottobre, dai carabinieri della locale stazione, impegnati in specifici controlli di contrasto al traffico di droga, mentre si aggirava a piedi in Via Almirante di Contrada Andreotta.

Dopo averlo fermato per identificarlo, i militari procedevano a perquisirne lo zaino all’interno del quale venivano rinvenuti 293 grammi di hashish suddivisi in 11 involucri in cellophane, 72 grammi di marijuana suddivisi in 6 confezioni in cellophane, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.