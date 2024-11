Lotta all'abbandono rifiuti, promossa senza sosta dall'amministrazione comunale di Castrovillari. In questi giorni squadre speciali della ditta Calabra Maceri sotto lo stretto coordinamento dell'ufficio ambiente del Comune di Castrovillari hanno dato il via ad una bonifica di siti inquinati e soprattutto caratterizzati dall'abbandono di eternit. In particolare nelle contrade Crancia, nei pressi della ex pista go kart, e in contrada Salituri gli specialisti del settore hanno provveduto alla rimozione di lastre di eternit per complessivi venti quintali.

Anche in località San Rocco nel letto del fiume Coscile, in uno dei siti naturali più belli del territorio comunale di Castrovillari, e dove l'amministrazione vorrebbe realizzare un parco fluviale, ignoti sono arrivati con mezzi propri per abbadonare lastre di materiale inquinante.

«Quanta sofferenza e quanta rabbia nel vedere queste foto», ha commentato l'assessore all'ambiente del comune di Castrovillari, Pasquale Pace, che allo stesso tempo ha sottolineato la volontà dell'amministrazione di continuare ad «intervenire con costanza purtroppo a spese della comunità e delle generazioni future». Ora al Comando di Polizia municipale il mandato di accertare gli autori delle violazioni ambientali perpetrate a danno dell'ambiente e della collettività