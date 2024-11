VIDEO | Si è conclusa con un bilancio positivo l'iniziativa organizzata dal comitato New commercial generation e in collaborazione con l'amministrazione comunale

Babbo Natale ha preso casa a Castrovillari. Nel cuore della città con la sua casa di legno piena di pacchi dono per tutti i bambini ha regalato soprese e sorrisi a tutti coloro che gli hanno fatto visita.

L'iniziativa, sposata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il comitato New commercial generation, è il risultato finale del "Giocattolo sospeso" che ha permesso di raccogliere numerosi regali per i bambini della città. Grazie a donazioni di privati e cittadini e la sinergia con negozi di giocattoli e librerie la casa di Babbo Natale in Piazza Municipio è stata riempita di pacchetti colorati da regalare a tutti i piccoli che hanno deposto letterine nella speciale casetta postale affidando sogni e desideri.

«Una nostra idea - spiega Carmen Mendola di Mondo Magico - per i bambini al fine di rendere questo Natale più allegro e meno sofferente per via di tutte le normative e leggi che ci sono. Un gesto per i bambini di Castrovillari per farli sorridere, perchè loro ne hanno tanto bisogno». Nel segno della solidarietà si è voluto così regalare speranza e gioia ai bambini, soprattutto delle famiglie in difficoltà, ed a coloro che per le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria sono i più sacrificati dal periodo Covid.