Custodia cautelare in carcere per un uomo indagato a Catanzaro per il reato di maltrattamenti in famiglia: secondo gli investigatori, avrebbe - spesso in stato di alterazione legato all’uso di alcol - vessato la coniuge con gravi aggressioni fisiche e verbali e, in una circostanza specifica, avrebbe tentato di sfondare la porta dell’abitazione.

L’attività investigativa che ha portato all'arresto dell'uomo è stata condotta dai militari in servizio presso la stazione di Catanzaro S. Maria, anche attraverso l’escussione di testimoni