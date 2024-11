Durante le operazioni di smistamento dei plichi un pacco si sarebbe rotto e sarebbe fuoriuscita una polvere bianca che non è stata ancora identificata. Si attendono gli esiti degli accertamenti

Allarme antrace nel centro smistamento di Poste italiane, in via Lucrezia della Valle, a Catanzaro. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine, durante le operazioni di smistamento dei plichi, un pacco si sarebbe rotto e sarebbe fuoriuscita una polvere bianca che non è stata ancora identificata.

Sul posto sono giunti gli specialisti dell'Nbcr Nucleare, biologico, chimico e radiologico per accertare le caratteristiche della sostanza. L'area è stata completamente isolata, e il personale che è venuto in contatto con la sostanza è stato bloccato in attesa di comprendere le caratteristiche della polvere bianca. Si attendono gli esiti degli accertamenti per procedere nelle operazioni in massima sicurezza.