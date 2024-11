Le attività hanno interessato le zone ritenute più sensibili all’incidenza del crimine. Effettuate 7 perquisizioni mirate alla ricerca di sostanze stupefacenti e controllati complessivamente 2006 autoveicoli

Nell’ambito del progetto “Focus ‘ndrangheta”, anche questa settimana sono stati disposti i servizi di capillare controllo del territorio della provincia, ai quali hanno concorso sinergicamente con le forze di polizia anche dirigenti di altri enti, quali Asp, Enel, Aterp e Amministrazioni Comunali, nel sempre più efficace coordinamento tecnico disposto e voluto dal Questore di Catanzaro Di Ruocco. Alle operazioni di polizia hanno partecipato anche i Reparti Prevenzione Crimine Calabria di Vibo Valentia ed unità cinofile antidroga ed antisabotaggio.

Nel corso delle attività, che hanno interessato le zone ritenute più sensibili all’incidenza del crimine, sono state effettuate 7 perquisizioni mirate alla ricerca di sostanze stupefacenti, sono stati controllati complessivamente 2006 autoveicoli e sono state identificate 1857 persone. Sottoposti a minuziosi accertamenti anche esercizi pubblici ed è stata verificata l’osservanza alle prescrizioni di legge da parte di 51 persone sottoposte ad arresti domiciliari o a sorveglianza speciale di P.S.

Al termine dei detti controlli, che hanno altresì interessato anche interi immobili ove è alta la concentrazione di soggetti con pregiudizi penali e di polizia, sono individuati 6 alloggi popolari abusivamente occupati in Via Isonzo, elevate 154 contravvenzioni al codice della strada, rinvenuti 5veicoli oggetto di furto e denunciate in stato di libertà 16 persone, di cui 6 per furto di energia elettrica.

Infine, sono stati sequestrati a carico di ignoti 20 grammi di hashish e circa 170 grammi di cocaina, suddivisa in singole dosi già pronte per lo spaccio che, se immesse nel circuito criminale, avrebbero fruttato oltre 20.000 euro

l.c.