Questa mattina la dottoressa Mileti ha rimesso in libertà l’animale consegnandolo alla nuova famiglia che si è dichiarata disponibile ad adottarlo

Questa mattina è ritornato libero il cucciolo giunto all’ospedale di Catanzaro lo scorso martedì al seguito dell’ambulanza che trasportava il suo padrone e lì è rimasto in attesa per due giorni fino a quando i dipendenti dell’Asp non lo hanno catturato e portato al canile comunale. Dopo tre giorni trascorsi in una gabbia le condizioni di salute del cane erano visibilmente peggiorate. Il cucciolo si rifiutava infatti di mangiare e proprio in ragione di ciò i veterinari avevano autorizzato il rilascio nella mattinata odierna.

Questa mattina la dottoressa Valentina Mileti che ha avuto sin dall’inizio a cuore le sorti dell’animale ha raggiunto il canile di San Floro con una nuova famiglia disponibile ad adottarlo.È stata la signora Maria Antonietta Loprete assieme alle figlie Rosa e Valentina Cristiano ad adottare Marley.

Luana Costa