Il cucciolo bianco con le orecchie color caffellatte era giunto al Pugliese al seguito dell’ambulanza che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso

Ha preso una piega inaspettata la storia strappalacrime del cucciolo bianco con le orecchie color caffellatte che ha atteso per due giorni il padrone ricoverato all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L’animale era giunto al nosocomio cittadino dietro l’ambulanza che trasportava il suo amico umano verso la struttura sanitaria e lì era rimasto in attesa delle sue dimissioni. Il cucciolo aveva suscitato la curiosità e l’affetto dei visitatori ma evidentemente non di tutti.

Le lamentele

Alcuni hanno, infatti, espresso chiare lamentale alla direzione sanitaria sull’inopportuna presenza dell’animale nei dintorni del nosocomio che ha provveduto ad avvisare l’Asp. Intorno alle 15.30 di questo pomeriggio il cane è stato catturato dall’accalappiacani e trasportato di forza al canile comunale di San Floro nel Catanzarese. Nel frattempo si sono avviate le ricerche all’interno dell’ospedale per risalire all’identità del padrone. La caccia è esplosa anche sui social dove la cattura del povero cane ha suscitato non poca indignazione.

Luana Costa