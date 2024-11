Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha disposto l'installazione di un sistema di videosorveglianza per i plessi scolastici Patari-Rodari e Aldisio oggetto, nella notte fra domenica e lunedì scorsi, di gravi atti vandalici che hanno causato danni ingenti e costretto alla sospensione delle attività. «L'intervento del Comune - ha spiegato Abramo - è motivato dal fatto che le due scuole non solo non hanno fondi propri per provvedere a installare propri impianti di videosorveglianza, ma anche dalla necessità di mettere a disposizione di questi istituti strumenti utili a evitare che si ripetano quei danneggiamenti che li hanno colpiti adesso come altre volte in passato».