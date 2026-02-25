Sul posto i vigili del fuoco e personale specializzato in tecniche speleo alpino fluviali, che è riuscito con non poche difficoltà a raggiungere l’uomo. Impiegato anche un elicottero

Incidente stradale questo pomeriggio a Catanzaro, in via Barlaam da Seminara. Per cause in corso di accertamento, un automezzo pesante, presumibilmente adibito al trasporto di materiale inerte, ha perso il controllo finendo in una scarpata.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – con il supporto di personale Saf (Speleo alpino fluviale) e dell’elicottero Drago VF68 del Reparto volo dei vigili del fuoco di Lamezia Terme.

Con complesse operazioni di soccorso condotte con tecniche Speleo alpino fluviali, è stato possibile raggiungere il mezzo e il conducente, localizzati a diverse centinaia di metri all’interno della scarpata.

Sono attualmente in corso le operazioni di recupero del conducente mediante l’elicottero Drago VF68, con impiego di elisoccorritori, per il successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Presenti sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale sanitario del Suem 118.