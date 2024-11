La carcassa di un cinghiale con un taglio alla gola è stata rinvenuta davanti ad una chiesa di Catanzaro. Il macabro rinvenimento si è verificato nei giorni scorsi sul sagrato della parrocchia del Beato Lentini, nel quartiere sud di Aranceto.

Il cinghiale era riverso nei pressi della porta d'ingresso e secondo i primi rilievi potrebbe essere stato portato li dopo l'uccisione. Oppure, ma è una ipotesi meno plausibile, l'animale potrebbe essere morto debilitato per la ferita, nonostante come noto questa specie si avvicini a zone abitate solo per sfamarsi. Stupore ed una certa inquietudine tra i parrocchiani. Le telecamere della zona potrebbero fugare ogni dubbio.