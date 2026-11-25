Per il collegio non sarebbe provato il pregiudizio patrimoniale derivante dalla privatizzazione del reparto di oculistica. Resta invece la responsabilità dell’ex primario per attività libero-professionale non autorizzata e indennità di esclusività

Non risulta provata l’esistenza del sistema Scorcia né risulta provato il pregiudizio patrimoniale causato all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro dalla presunta privatizzazione delle liste d’attesa del reparto di Oculistica.

La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Calabria smonta il caso e assolve dalle accuse di danno erariale derivanti dall’indebita appropriazione di materiale sanitario e ticket sanitario non corrisposto i principali convenuti. Si tratta di Vincenzo Scorcia primario del reparto di Oculistica; di Maria Battaglia, segretaria dello studio privato di Scorcia; di Laura Logozzo, infermiera professionale dell’azienda ospedaliera; di Giorgio Randazzo e Maria Aloi, dirigenti medici e componenti dell’equipe del reparto di oculistica.

Secondo la Corte dei Conti, l’assunto accusatorio è «sguarnito di prova nella misura in cui l’attore non è stato in grado di fornire adeguata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale derivante dalla gestione privata del reparto di oculistica del nosocomio pubblico».

Scrivono i giudici nella sentenza: «Il fatto che vi sia stata una alterazione del sistema delle liste d’attesa e che si è di fatto tradotto in una violazione della cronologia degli interventi non prova il pregiudizio patrimoniale pari al valore d’acquisto del materiale sanitario indebitamente utilizzato, in quanto, a ben guardare, pur in un contesto di deprecabile pretermissione priorità tra pazienti, il valore del presidio medico non può ritenersi disperso ove se ne consideri comunque il suo impiego in favore di pazienti aventi diritto all’assistenza sanitaria pubblica».

Regge invece l’accusa di danno da mancato riversamento dei compensi e da indennità di esclusiva nei confronti di Vincenzo Scorcia, Giuseppe Giannaccare e Adriano Carnevali, rispettivamente primario, professore universitario e ricercatore universitario. Condannati al risarcimento del danno nei confronti dell’azienda ospedaliera universitaria in quanto «nel comparto universitario, tanto i professori quanto i ricercatori, sono dipendenti pubblici, che intrattengono con l’amministrazione un rapporto di pubblico impiego, con vincolo di esclusiva, e sono come tali destinatari delle disposizioni generali sulla disciplina delle incompatibilità».

Secondo il collegio, la posizione dei tre «è quella di coloro che, in regime di pubblico impiego e indipendentemente dalla scelta del regime contrattuale prescelto, erano comunque tenuti ad informare l’ateneo circa lo svolgimento di una attività professionale privata, svolta con sistematicità, in favore di un soggetto privato».

Assolti invece Rocco Pietropaolo, Andrea Lucisano, Andrea Bruni e Eugenio Garofalo. La domanda è stata ritenuta infondata perché basata su «un assunto erroneo: l’applicazione dello statuto giuridico di dipendente pubblico allo specializzando, all’assegnista di ricerca e al titolare di borsa di studio».

La Corte dei conti ha dunque rigettato la richiesta di condanna nei confronti di Maria Aloi (difesa dall’avvocato Valerio Zimatore), Eugenio Garofalo (difeso dagli avvocati Crescenzio Santuori e Francesco Iacopino,), Andrea Bruni (difeso dagli avvocati Oreste e Enrico Morcavallo), Giorgio Randazzo (difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri), Andrea Lucisano (difeso dall’avvocato Roberto Coscia), Rocco Pietropaolo, Laura Logozzo (difeso dall’avvocato Andrea Lollo) e Maria Battaglia (difesa dall’avvocato Paolo Falzea). Contestualmente l’università Magna Grecia e l’azienda ospedaliera universitaria sono state condannate alla refusione delle spese di lite.

L’ex primario Vincenzo Scorcia (difeso dagli avvicati Alessandro Botto, Giacomo Testa e Luca Meledandri) è stato condannato al pagamento di 3.635.478 euro per il mancato riversamento dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività libero-professionale extra-istituzionale non autorizzata in favore di società private (tra cui la S.B. Oftalmica s.r.l. e il Centro di Microchirurgia Oculare s.r.l.) e per l'indebita percezione dell'indennità di esclusività. Per le medesime ragioni sono stati condannati Giuseppe Giannacarne, al pagamento di 170.706 euro e Adriano Carnevali (difeso dall’avvocato Pasquale Melissari) al pagamento di 43.846 euro nei confronti dell’azienda ospedaliera universitaria.