La cerimonia si sta svolgendo presso il centro polifunzionale della Polizia di Stato a Catanzaro. La manifestazione sarà partecipata dal Prefetto e dalle massime autorità istituzionali

Oggi venerdì 22 maggio, in tutte le città d’Italia verrà celebrato il 163° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

A Catanzaro la cerimonia si sta svolgendo presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato sito in Via Barlaam da Seminara. Anche per quest’anno, il dipartimento della Pubblica Sicurezza ha scelto come teme celebrativo l’espressione “Esserci Sempre” che vuole valorizzare il contributo dato dalla Polizia di Stato, nel corso del tempo, alla crescita e al progresso del nostro Paese, attraverso il coraggio e l’abnegazione dei propri appartenenti.

Nel corso degli anni, la Polizia di Stato si è saputa adeguare ai continui mutamenti della società, con l’introduzione di nuovi metodi operativi e di sistemi tecnologici, per contrastare ogni forma di illegalità e svolgere al meglio la propria attività istituzionale. Nei suoi 163 anni di vita, ha saputo lasciare un’impronta, forte e indelebile, riuscendo attraverso un dialogo costante con la gente a rinnovarsi per stare sempre al passo con i tempi. Infatti, la Polizia di Stato, sta operando, in modo sempre più intenso, per diffondere il concetto di “sicurezza partecipata” che, attraverso il modello di cittadinanza attiva e una condivisa cultura della legalità, mira ad assicurare ai cittadini il bene prezioso della sicurezza e della pacifica convivenza. Corollario della sicurezza partecipata è il consenso della collettività, non solo in termini di apprezzamento dei risultati conseguiti dalla polizia, ma anche di condivisione delle linee di azione, mediante ampie forme di collaborazione e di sostegno alle quotidiane attività delle Forze dell’Ordine. La manifestazione improntata al massimo della sobrietà, sarà partecipata dal Prefetto e dalle massime Autorità istituzionali.