I militari dell’arma hanno rinvenuto due piante di marijuana in un terreno di proprietà di un 57enne

Nel pomeriggio di martedì, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto della produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope predisposto dalla compagnia di Soverato, i carabinieri della stazione di San Vito sullo Jonio hanno tratto in arresto G.S., 57enne del posto, già sottoposto all’avviso orale di P.S., ritenuto responsabile di coltivazione di marijuana.

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del soggetto, hanno esteso le attività di ricerca anche all’interno di un adiacente terreno, ove erano presenti delle vasche di acqua dolce destinate all’allevamento di trote. A questo punto, rastrellando accuratamente l’area, sono stati rinvenuti due piante di marijuana, alte circa 1,20 metri, irrigate da un tubo in gomma di colore verde.

Pertanto, il proprietario della struttura è stato tratto in arresto per coltivazione di sostanze stupefacenti, mentre le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro, in attesa delle analisi di rito che verranno svolte dal L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia. La 1^sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, senza tuttavia disporre misure cautelari nei confronti del soggetto.

l.c.